Der Onlinehandel verschärft den Wettbewerb und drückt die Preise. Das hat Folgen - nicht zuletzt für Statistiker und Notenbanken. Die Preismessung wird komplizierter und das Inflationsziel der Währungshüter fragwürdiger.

Kurz vor Ostern noch schnell in den Urlaub fliegen? Das könnte teuer werden. Für einen Flug in die Sonne muss man tief in die Tasche greifen, weil Airlines und Hotels mit Beginn der Feiertage die Preise nach oben setzen. "Zeitliche Preisdifferenzierung" nennen Ökonomen das. Steigt die Nachfrage, etwa aus saisonalen Gründen, nutzen Anbieter die höhere Zahlungsbereitschaft der Kunden aus.

Verzerrter Index

Was in der analogen Welt temporär auftritt und wenige Bereiche wie Reisen und Tankstellen betrifft, ist durch das Internet zum Dauer- und Massenphänomen geworden. Wer bei Amazon oder Ebay shoppt, muss damit rechnen, dass sich die Preise für ein Produkt binnen Tagen oder gar Stunden ändern. Schnäppchenjägern bereitet die neue Volatilität Freude, Volkswirten in den Statistikämtern und Notenbanken hingegen Kopfzerbrechen. Nicht nur, dass die schwankenden Preise die Berechnung der Inflationsrate erschweren. Die Digitalisierung bremst auch den Preisauftrieb - und stellt das Inflationsziel der Währungshüter infrage.

Für die amtliche Preismessung markiert die Digitalisierung eine Zäsur, sagt Daniel Seeger, Referatsleiter für Verbraucherpreise im Statistischen Bundesamt. In den Computern der Mitarbeiter von Statistischem Bundesamt und Landesämtern laufen Monat für Monat mehr als 300.000 Einzelpreise zusammen. Die meisten davon stammen noch aus der analogen Welt und werden von amtlichen Preisbeobachtern notiert. Monatlich schwärmen sie in die Geschäfte aus, um dort die Preise von Hosen, Brot und Butter zu notieren.

Weil die Menschen aber immer mehr Waren online kaufen, "ermitteln wir zusätzlich zu den stationären Preisen noch über 10.000 Produktpreise im Internet", sagt Seeger. Das Gewicht des Internethandels am Verbraucherpreisindex liegt aktuell bei mehr als fünf Prozent - Tendenz steigend. In einer Studie haben die Ökonomen des Bundesamtes herausgefunden, dass sich 35 Prozent der Preise im Internet mehr als einmal im Monat ändern, 58 Prozent von ihnen schwanken zudem stark um ihren Mittelwert. Jeder fünfte Preis sei daher "kritisch einzuschätzen", heißt es in der Studie. Erfasst man diese Preise nur einmal im Monat, besteht die Gefahr, "die Indexberechnung zu ...

