von Birgit Haas, Euro am SonntagDer Wagen soll nicht etwa Kohle transportieren, wie andere Geräte der Firma aus Hamm, sondern ist zur Personenbeförderung gedacht. "Es ist ein Türöffner", sagt Vorstand Hans Joachim Theiß zu €uro am Sonntag. In den Minen, die SMT Scharf weltweit im Kerngeschäft ausstattet, werden die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...