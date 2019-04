München (ots) -



Jetzt schon legendär. TELE 5 ehrte sein liebstes TV-Gesicht Oliver Kalkofe das längste TELE 5-Event überhaupt. Mit 25 Stunden Kalkofes Mattscheibe non-stop. Eine große Zeitreise durch stolze 25 Jahre Fernsehwahnsinn ohne Zwischenhalt und Atempause.



Der Startschuss für die Kalkofe-Sause fiel bereits am Gründonnerstag um 20.15 Uhr und endete mit einem dem Anlass entsprechenden krönenden Höhepunkt - der großen Gala mit vielen prominenten Gesichtern. Entertainment pur: vor allem der Mattscheiben-Marathon konnte mit Themenwelten wie "Homeshopping", "Astrologie und Übersinnliches" oder dem "B-Promi Wahnsinn" glänzen.



TELE 5 erreichte mit der spektakulären Sonderprogrammierung insgesamt 10,2 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren. In der vermarktungsrelevanten Zielgruppe (20-59 Jahre) haben insgesamt 6,2 Mio. Fans und Freunde von "Kalkofes Mattscheibe" begeistert mitgefeiert.



Die lange Zeitreise durch stolze 25 Jahre Fernsehwahnsinn nahm allerhand Fahrt auf. Während sich der TV-Terminator zur Mittagszeit in die Paraderollen des deutschen Homeshoppings stürzte, sahen ihm in der Kernzielgruppe von TELE 5 (30-64 Jahre) mehr als 130.000 Zuschauer dabei zu. Der zweite Teil aus der Reihe "Das Beste aus Web und Glotze" erwies sich als wahrer Geburtstagsknaller, denn 220.000 Zuschauer haben eingeschaltet und ihre Lachmuskeln angestrengt.



Apropos das Beste aus dem Internet: auch bei Twitter ging es rund. Die Hashtags kalkmatt25, mattscheibe und tele5 nahmen schon während des Mattscheiben-Marathons Platz 1-3 des Twitter-Treppchens in den Charts ein.



Kalkofes Mattscheibe feierte Geburtstag. Und alle feierten mit. Nur auf TELE 5.



* Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.1, 18.-19.04.2019, Marktstandard: TV; Angaben bezogen auf Zuschauer 30-64 Jahre, sofern nicht anders angegeben.



