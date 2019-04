Lehi, Utah (ots/PRNewswire) -



"Irvin Bishop Jr. hat sich im Unternehmen als Führungskraft bewährt. Seine Leitung war entscheidend, anlässlich des Rekord-Traffics zum Black Friday des letzten Jahres für einen problemlosen Verkauf zu sorgen", sagte Jared Turner, CEO und Präsident von Young Living "Irvin Bishop Jr. hat eine wichtige Rolle dabei gespielt, im Internet für eine unkomplizierte Aufnahme neuer Mitglieder zu sorgen und innovative Verbesserungen für neue Mitglieder zu implementieren."



Irvin Bishop Jr. kam 2018 als Senior Vice President für Digital Strategy zu Young Living und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen digitales Marketing, Verbraucherdaten und Technik. Seit seinem Beitritt zum Unternehmen hat Irvin Bishop Jr. die digitale Automatisierung der Kapazitäten für weltweite Werbeaktionen geleitet und die Werkzeuge für Vertreiber und den Ruf in den sozialen Netzwerken gefördert.



Vor seiner Zeit bei Young Living sorgte Irvin Bishop Jr. bei einer Reihe bekannter Marken, darunter Coca-Cola Company und AT&T, für preisgekrönte Innovation. Als Leiter des Bereiches IT für digitales Marketing bei Coca-Cola führte er Werbeaktionen in Kampagnen wie dem FIFA World Cup, den Olympischen Spielen und dem Super Bowl durch. Irvin Bishop Jr. ist konsistentes Teamwork mit dem Schwerpunkt individueller Entwicklung wichtig, sowie offene Kommunikation, eine klare und geteilte Vision und die Förderung eines guten Arbeitsklimas.



"Young Living ist ein Unternehmen, das für seine Werte einsteht", sagte Irvin Bishop Jr. "Es ist eines der wenigen Unternehmen, die ihr Engagement im Bereich Gesundheit und Wellness stets demonstrieren. Ich freue mich darauf, die Ansprüche unserer Verpflichtung unter dem Titel 5x5 Pledge zu erfüllen und zu übertreffen. In diesem Rahmen werden wir jährlich in fünf neue Märkte expandieren und in den nächsten fünf Jahren 5 Millionen weitere Mitglieder werben."



Weitere Informationen über die weltweite Führungsmannschaft von Young Living erhalten Sie unter YoungLiving.com.



Informationen zu Young Living Essential Oils



Young Living Essential Oils LC mit Sitz in Lehi (Utah) ist weltweit führend im Bereich der ätherischen Öle und bietet Ölprodukte der höchsten verfügbaren Qualität an. Young Living nimmt seine führende Rolle in der Branche ernst und setzt mit seiner gesetzlich geschützten Qualitätsverpflichtung Seed to Seal® Maßstäbe, die auf drei Pfeilern ruhen: Beschaffung, Wissenschaft und Standards (Sourcing, Science and Standards). Diese Leitprinzipien helfen Young Living beim Umweltschutz und der Bereitstellung purer, authentischer Produkte, damit Mitglieder sich bei Verwendung und Teilen mit Freunden und Familien sicher fühlen. Die Produkte von Young Living, die sämtlich von Farmen im Besitz des Unternehmens, von Partnerfarmen und von im Rahmen von Seed to Seal zertifizierten Lieferanten stammen, unterstützen nicht nur gesunde Lebensweise, sondern eröffnen mehr als 6 Millionen Mitgliedern auf der Welt Möglichkeiten, Lebenszweck und umfassende Wellness zu finden, da sie ihre Tätigkeit mit ihren Werten und Interessen vereinbaren können. Weitere Informationen erhalten Sie unter YoungLiving.com auf Twitter oder verbinden Sie sich mit uns auf Facebook.



