Die gegenwärtigen Mainstream-Christen haben es nicht so sehr mit Grenzen. "Wir müssen Brücken bauen statt Mauern", ruft der Papst vollmundig und kindergartentauglich aus seinem Vatikanstaat. Dort waren wir mit der Familie Ostern 2018 in einem wunderbaren Ostergottesdienst. Und zum Glück hat der Papst sich bei diesem Event nicht an seine eigenen Worte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...