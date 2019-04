In Phasen von negativen Realzinsen verlieren die Spareinlagen auf dem Giro- und Tagesgeldkoto von Jahr zu Jahr enorm an Kaufkraft. Mit Dividendenfonds können sich Sparer jedoch selbst aus diesem Dilemma befreien.Seit dem 10. März 2016 herrscht am europäischen Kapitalmarkt eine Ausnahmesituation, die in der Geschichte der Finanzwirtschaft ihresgleichen sucht. Denn seit diesem Datum befindet sich der Leitzins der Europäischen Zentralbank exakt auf Null. Mit der Höhe dieses Leitzinses oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...