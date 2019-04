Nach der Wundersamen Selbstentzündung der Kathedrale Notre Dame kamen die Großen der Kirche zusammen und hielten Rat, wie nun zu verfahren sei. 'Nahmen sie nicht Eintritt in Notre Dame?', fragte schlau der Kardinal Ravasi in Rom. 'Da wird es dem Staat wohl kaum am Geld für den Wiederaufbau fehlen.' "Einen technischen Beitrag" wolle der Vatikan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...