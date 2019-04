Die Wachstumsgeschichte von Fielmann (WKN: 577220) ist in den vergangenen Monaten ein wenig ins Stocken geraten. Im letzten Sommer verkündete die Optikerkette überraschend eine Gewinnwarnung - und schockte damit die eigentlich erfolgsverwöhnten Investoren. Wie das Fielmann-Management allerdings nun verkündet hat, plant man derzeit auf Hochtouren in die ehemalige Wachstumsspur zurückzufinden. Vor allem das regionale und das digitale Wachstum könnte in den kommenden Jahren eine große Rolle spielen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...