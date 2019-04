Mit zukunftsträchtigen Investitionen und lukrativen Zukäufen will Hexagon Composites in eine neue Dimension wachsen. Dafür hat das norwegische Unternehmen die passenden Produkte im Angebot, auf die zahlreiche namhafte Kunden setzen. Zur Hexagon-Gruppe gehört auch Hexagon Purus. In dieser Gesellschaft dreht sich alles um Hochdruckbehälter- und Systeme für Leichtfahrzeuge sowie Wasserstoff. DER AKTIONÄR hat mit Hexagon-Purus-Geschäftsführer, Michael Kleschinski, über die jüngsten Entwicklungen bei Hexagon Composites gesprochen.

Den vollständigen Artikel lesen ...