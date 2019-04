Osterfest bringt Geschenke für DAX-Anleger

In der kurzen Handelswoche vor Ostern nahm der DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) noch einmal Schwung und ließ die 12.000er-Marke deutlicher hinter sich. Mit 2,4 Prozent Aufschlag hat er damit allen Anlegern ein sonniges Osterfest beschert. Doch mit dem Erreichen der 12.000 und einer Stabilisierung auf diesem Niveau war für viele Anleger bereits das Ostergeschenk eingetütet. Davon ging ich in der Vorwochenanalyse entsprechend aus, vermerkte jedoch das weitere Momentum auf der Oberseite:

Da der Schlusskurs jedoch nahe dem Wochen- und Vorwochenhoch notierte, ist ein Ausbruch in Trendrichtung auf der Oberseite wahrscheinlicher. Dieser würde im Stunden- und Tageschart ein weiteres Kaufsignal generieren und ist mit 12.031 Punkten zu triggern:

Der Montag zeigte noch einmal genau an dieser Markierung einen Hochpunkt, doch der richtige Ausbruch kam dann erst am Dienstag. Direkt zur Eröffnung wurde der Bereich überschritten, noch einmal kurz angelaufen und dann gab es für den DAX nur noch die Richtung nach oben.

Um hier am Markt dabei zu sein und solche Bewegungen zu handeln, bedarf es einem Trading-Setup, wie an dieser Stelle von mir wöchentlich erarbeitet. Demzufolge stand auch meine Order im Markt und konnte entsprechend getriggert und sogar bis in den Folgetag hinein getragen werden. Dokumentiert hatte ich dies bei nextmarkets und auf Facebook entsprechend:

Im Hoch liefen wir zur Wochenmitte die 12.195 Punkte an und konnten dann am Donnerstag, dem letzten Handelstag der verkürzten Woche, sogar die 12.243 Punkte sehen. Somit ergab sich ein durchweg positiver Wochenverlauf, welchen ich hier im Bild kurz darstelle:

Man darf dies durchaus Rallye nennen, da sich sehr viele Tage in Folge positiv formierten. Beim Blick auf die einzelnen Handelstage ist die Bewegung nun bereits seit 7 Handelstagen in Folge zu beobachten - ein richtiger Trend also:

