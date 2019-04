Es ist klar ersichtlich gewesen in dieser Woche, der Trend des Wochencharts im Gold ist erneut abwärts gerichtet. Was leiten wir daraus ab, insbesondere aus dem Gold-Future für die KW17? Gold-Future mit Blick auf Jahrestief Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York ...

