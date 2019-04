Erinnerst du dich an das Jahr 2008, als K+S (WKN:KSAG88) einer der großen Stars an den deutschen Börsen war? Endlich hatte auch Deutschland einen Rohstoffkonzern von Weltrang. Diese Zeiten sind jedoch vorbei. Über die letzten gut zehn Jahre hatten Aktionäre nicht viel Freude mit dem Kali- und Salzförderer. Aber hey, K+S ist operativ sehr profitabel und hat wieder Großes vor. Wird es da nicht so langsam Zeit, sich für einen Turnaround zu positionieren? Was gegen die K+S-Aktie spricht Man kann nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...