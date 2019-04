Der sysShares Large Cap Europe MinVar TR Index stellt seit dem Start seiner Berechnung im Jahr 1992 den Gesamtmarkt in den Schatten. Nicht nur der "Eltern-Index" Euro Stoxx 50 konnte deutlich outperformt werden, sondern auch der DAX, der MDAX, der Nikkei 225 TR und der S&P 500 TR. Was macht den sysShares-Index so erfolgreich?Der sysShares-Index handelt nach dem Minimum Varianz Prinzip. Die Blue-Chip-Werte, wie eine L'Oreal Aktie, des Euro Stoxx 50 werden mithilfe eines mathematischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...