Hyundai Motor Deutschland und die Hamburger Centro Hotel Group haben anlässlich der Einführung der Marke NinetyNine Hotels eine strategische Partnerschaft vereinbart. So soll es an jedem der aktuell 14 in Planung bzw. im Bau befindlichen NinetyNine-Hotels Ladestationen für E-Fahrzeuge geben. Hyundai wird zudem im Look der Hotels gestaltete Fahrzeuge mit alternativen Antrieben bereitstellen. Anfänglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...