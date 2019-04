Das von der EU finanzierte Projekt Elviten (Electrified L-category Vehicles Integrated into Transport and Electricity) soll in sechs europäischen Pilotstädten demonstrieren, wie elektrische Leichtfahrzeuge (LEV) eingesetzt und in die bestehenden Verkehrsnetze integriert werden können. Konkret handelt es sich um die italienischen Städte Rom, Genua und Bari, das griechische Trikala, das spanische Malaga ...

Den vollständigen Artikel lesen ...