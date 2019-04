FRANKFURT (Dow Jones)--Der Uniper-Aktionär KVIP International V LP beklagt die "Handlungsunfähigkeit" des Unternehmens und verweist auf den Schaden, der durch fehlende Einigkeit ausgelöst werde. In einem Schreiben an den Vorstand der Uniper heißt es weiter, KVIP wolle dies nicht untätig hinnehmen. Daher fordert der Aktionär Veränderungen, über die Uniper bereits am Donnerstag berichtet hatte. Uniper hat am Montag nun auch die obige Begründung seines Aktionärs für die vorgeschlagenen Veränderungen "zur Sicherung der vollen Transparenz" nachgereicht.

Wie bereits am Donnerstag berichtet wurde, stellt KVIP für die Hauptversammlung am 22. Mai zwei Anträge. Der Vorstand soll erstens Vertragsentwürfe für die Abspaltung des Geschäftssegments Internationale Erzeugung vorbereiten, über den die Hauptversammlung dann abstimmen soll. Sollte dies nicht gelingen, sollen zweitens zumindest die Aktivitäten in Schweden, insbesondere die Beteiligung von Uniper an Sydkraft, zur Abspaltung vorbereitet werden.

Uniper hatte am Donnerstrag gesagt, diese Anträge zu prüfen und eine Stellungnahme hierzu abzugeben.

