Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat Susann Reichenbach (41) als zusätzliche Moderatorin für das ARD-Mittagsmagazin gewonnen. Am Dienstag (23.4.) präsentiert Reichenbach das Nachrichtenmagazin erstmals gemeinsam mit Philipp Menn. Damit komplettiert sie das Moderatorenteam rund um Jessy Wellmer und Sascha Hingst. Für die neue Herausforderung bringt Reichenbach große Erfahrung als Moderatorin im MDR sowie als Reporterin für die ARD mit.



Susann Reichenbach wuchs in der Nähe von Leipzig auf und studierte Politikwissenschaft, Psychologie und Germanistik in Freiburg im Breisgau und Pisa. Noch vor dem Volontariat beim MDR suchte sie erste berufliche Einblicke in der Schweiz, im ZDF-Studio London und beim Deutschlandradio in Berlin. Später arbeitete sie unter anderem für ARTE in Straßburg und als Arthur-F.-Burns-Stipendiatin in Portland, USA. Die ARD-Zuschauer kennen sie aus der Tagesschau und den Tagesthemen als profilierte Reporterin für Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Seit 2011 moderiert sie das MDR Thüringen Journal. Einige der ausführlichen Sommerinterviews, die Reichenbach hier mit den Spitzen der Landespolitik geführt hat, sorgten auch überregional für Interesse.



rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein: "Susann Reichenbach ist eine hervorragende politische Journalistin, die die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Augenhöhe informiert. Immer wieder schafft sie es durch kritische Nachfragen, auch erfahrene Politikerinnen und Politiker aus ihrer Komfortzone zu holen und ihnen unerwartete Antworten zu entlocken."



"Zum MiMa-Team zu gehören, heißt für mich: Riesenfreude! Und Riesenrespekt!", sagt Reichenbach. "Das ARD-Mittagsmagazin ist viel mehr als aktuelle Nachrichten. Es nimmt sich Zeit für die Menschen dahinter und für deren Geschichten. Für mich ein absolut reizvolles Format mit der Möglichkeit zum Hinterfragen und Nachhaken."



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Christoph Müller Presse und Information Tel.: 030/97993-12116 christoph.mueller@rbb-online.de