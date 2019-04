Mit leichten Verlusten dürfte die Wall Street am Ostermontag in den Handel gehen. Es ist der erste Handelstag seit Donnerstag, da am Karfreitag die Börsen geschlossen blieben. Auch am Ostermontag findet an den meisten europäischen Börsen kein Handel statt. Die Vorgaben aus Asien sind uneinheitlich. In Schanghai ging es deutlich abwärts, unter anderem belastet vom hohen Ölpreis. Der legt kräftig zu, weil die USA laut Berichten die Sanktionen gegen Iran verschärfen und keine Ölexport-Ausnahmen mehr zulassen wollen. Bislang könnten acht Länder, darunter China, Indien und die Türkei Öl aus Iran importieren.

In den Fokus rückt der Höhepunkt der Berichtsaison, denn rund 150 Unternehmen aus dem S&P-500 werden in der laufenden Woche über das abgelaufene Quartal Zahlen ausweisen, darunter Coca-Cola, Twitter, Facebook, Amazon, Microsoft, Starbucks und Ford. Am Montag vor Handelsbeginn hat bereits Halliburton berichtet und Ergebnis- und Umsatzerwartungen übertroffen. Die Aktie rückt vorbörslich um 3,2 Prozent vor.

Tesla fallen um 2 Prozent. Der Elektroautokonzern untersucht Filmaufnahmen aus Schanghai, auf denen offenbar ein Tesla-Wagen Feuer fängt. Am Montag hält Tesla überdies seinen Autonomy Day, an dem das Unternehmen über seine Pläne zu selbstfahrenden Autos informieren will. Am Mittwoch wird Tesla dann Zahlen ausweisen, bei denen erneut ein Verlust erwartet wird.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2019 07:58 ET (11:58 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.