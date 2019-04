US-Staatsanleihen sind am Montag nach dem verlängerten Osterwochenende kaum verändert in den Handel gegangen. Das Geschäft sei unterdurchschnittlich, sagten Händler. In Europa endet die Osterpause erst am Dienstag.

Zweijährige Anleihen notierten unverändert bei 99 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,38 Prozent. Fünfjährige Anleihen verharrten bei 98 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,37 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 1/32 Punkt auf 100 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,56 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren rutschten um 6/32 Punkte auf 100 17/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 2,97 Prozent./he

AXC0017 2019-04-22/15:01