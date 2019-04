(Wiederholung)

NEW YORK (Dow Jones)--Mit leichten Verlusten dürfte die Wall Street am Ostermontag in den Handel gehen. Es ist der erste Handelstag seit Donnerstag, da am Karfreitag die Börsen geschlossen blieben. Auch am Ostermontag findet an den meisten europäischen Börsen kein Handel statt. Die Vorgaben aus Asien sind uneinheitlich. Während die meisten Börsen leicht zulegten, ging es in Schanghai ging es steil abwärts, unter anderem belastet vom hohen Ölpreis.

Ölpreis im Aufwind

Denn die Ölpreise legen kräftig zu, weil die USA laut Berichten ihre Iran-Sanktionen ausweiten wollen. Demnach soll es keine Ausnahmen mehr für das Verbot von iranischen Ölexporten geben. Bislang hatten die USA acht Ländern eine solche Ausnahme eingeräumt, darunter China, Indien und der Türkei, die zu den Hauptabnehmern iranischen Öl gehören. Diese Regelung sollte für 180 Tage gelten unter der Bedingung, dass die betreffenden Länder ihre Importe reduzieren und auf deren Beendigung hinarbeiten.

Deadline für die Erneuerung der Ausnahmen ist der 2. Mai. Informierten Personen zufolge soll am Montag die Entscheidung der US-Administration mitgeteilt werden. Sollten die betreffenden Länder weiter Öl importieren, hätten sie selbst mit Sanktionen zu rechnen. Das Barrel WTI steigt um 2,7 Prozent auf 65,72 Dollar, Brent legt um 2,5 Prozent auf 73,78 Dollar zu.

In den Fokus rückt der Höhepunkt der Berichtsaison, denn rund 150 Unternehmen aus dem S&P-500 werden in der laufenden Woche über das abgelaufene Quartal Zahlen ausweisen, darunter Coca-Cola, Twitter, Facebook, Amazon, Microsoft, Starbucks und Ford. Am Montag vor Handelsbeginn hat bereits Halliburton berichtet und Ergebnis- und Umsatzerwartungen übertroffen. Die Aktie rückt vorbörslich um 3,2 Prozent vor.

Tesla schwächer

Tesla fallen um 2 Prozent. Der Elektroautokonzern untersucht Filmaufnahmen aus Schanghai, auf denen offenbar ein Tesla-Wagen Feuer fängt. Am Montag hält Tesla überdies seinen Autonomy Day, an dem das Unternehmen über seine Pläne zu selbstfahrenden Autos informieren will. Am Mittwoch wird Tesla dann Zahlen ausweisen, bei denen erneut ein Verlust erwartet wird.

Merck & Co gewinnen 0,8 Prozent. Der Pharmakonzern hat nach eigenen Angaben eine entscheidende Hürde für sein Keytruda-Präparat genommen. Die Arzneimittelbehörde FDA hat Keytruda in Kombination mit dem Pfizer-Medikament Inlyta zur Behandlung von fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom, der häufigsten Form von Nierenkrebs, zugelassen. Eine Phase-III-Studie habe signifikante Verbesserungen bei mehreren Faktoren gezeigt.

Am Devisenmarkt kann sich der Euro nach seiner schwachen Vorwoche stabilisieren. Er geht mit 1,1250 Dollar und damit minimal befestigt um. Bei den Anleihen zeigt sich noch wenig Bewegung. Die Zehnjahresrendite verharrt bei 2,56 Prozent.

Der Goldpreis erholt sich leicht, nachdem er an den vergangenen Wochen unter dem festen Aktienmarkt gelitten hatte. Nun sorgen steigende Ölpreise für Interesse an dem auch als Inflationsschutz gesehehen Edelmetall. Die Feinunze legt um 0,3 Prozent zu auf 1.279 Dollar.

