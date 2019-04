In letzter Zeit wurde die Begeisterung für Cannabis-Aktien mit dem Dotcom-Boom Ende der 90er Jahre verglichen. Und die meisten dieser Vergleiche erinnern dann auch daran, dass der Dotcom-Boom für die meisten Unternehmen in der Pleite endete. Ein richtiger Flop, an den ich mich noch gut erinnere, war Webvan, ein Internet-Lebensmitteleinzelhändler, der irgendwann plötzlich 1,2 Milliarden USD wert war, bevor der Wert in den Keller rasselte. Es gibt da viele solcher Storys. Natürlich gab es auch ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...