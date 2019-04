Seneca Falls, New York (ots/PRNewswire) - Die Marke "Goulds Pumps" von ITT Inc. (NYSE: ITT) ist stolz darauf, die neueste Ergänzung ihres vielfältigen Portfolios an Pumpen nach ISO-Standard bekanntgeben zu können: die i-FRAME-Pumpe der IC-Reihe mit offenem Laufrad (IC Open, "ICO") von ITT Goulds Pumps-Sensor zur kontinuierlichen Überwachung des Maschinenzustands und zur Früherkennung von Maschinenausfällen



Das ICO-Modell ist eine leistungsstarke Neuheit im Prozesspumpen-Portfolio von ITT Goulds Pumps. Weitere Informationen zu dieser Hochleistungs-Pumpenlösung finden Sie unter gouldspumps.com/ICO .



Informationen zu ITT



ITT ist ein diversifizierter führender Hersteller von hochtechnologischen kritischen Komponenten und kundenspezifischen Technologielösungen für die Märkte Transport, Industrie sowie Öl und Gas. Aufbauend auf seiner Tradition von Innovation arbeitet ITT mit seinen Kunden zusammen, um nachhaltige Lösungen für die Schlüsselindustrien zu liefern, die die Grundlage unserer modernen Lebensweise bilden. ITT hat seinen Stammsitz in White Plains (New York), beschäftigt Mitarbeiter in mehr als 35 Ländern und verkauft seine Erzeugnisse in insgesamt etwa 125 Ländern. Das Unternehmen erzielte 2018 Erlöse von 2,75 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.itt.com.



Informationen zu ITT Goulds Pumps



Die Marke "ITT Goulds Pumps" gehört zu den bekanntesten und angesehensten Marken in der weltweiten Pumpenindustrie und unterstützt Kunden der Märkte Öl und Gas, Bergbau, Energieerzeugung, Chemie, Zellstoff und Papier, sowie allgemeiner Industriemärkte. ITT Goulds Pumps, das als einziger Hersteller die digitale Überwachung für jede Prozesspumpe zum Standard macht, ist sowohl in der Konstruktion mechanischer Pumpen als auch in der Anwendung intelligenter Technologien weiterhin führend in seiner Branche.



