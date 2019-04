Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - GAC Motor, Chinas führender Automobilhersteller, präsentiert auf der 18. Shanghai International Automobile Industry Exhibition (Auto Shanghai 2019) erstmalig den brandneuen GA6, eine Limousine, die mit Upgrades bei Design, Komfort, intelligenter Technologie, Fahrkontrolle und Fahrsicherheit aufwartet. Zeitgleich richtet GAC Motor auch seine International Distributor Conference aus.



"GAC Motor hat die Quality First-Strategie umgesetzt und die Produktqualität kontinuierlich verbessert, und gleichzeitig die Stärke unserer Marke kontinuierlich gefördert. In diesem Jahr werden wir völlig neue GA6, GS4 und GS8 Modelle vorstellen, die darauf abzielen, Mobilität gepaart mit Fahrvergnügen für unsere Abnehmer zu schaffen", erklärte Yu Jun, President von GAC Motor.



Der brandneue GA6 wird offiziell im Juni dieses Jahres auf den Markt kommen. Seine prägnanten und klaren Linien, der vergrößerte Kühlergrill und die in voller Breite ausgeführten Rücklichter geben dem Wagen einen sportlichen Look. Der für autonomes Fahren der Stufe 2 ausgelegte GA6 verfügt über einen KI-fähigen Ko-Piloten mit Sprachsteuerung und ein maßgeschneidertes Hi-Fi-System von Harman, und sorgt für ein smartes, sicheres und angenehmes Fahrvergnügen.



Das Konzeptfahrzeug ENTRANZE hatte auf der Messe einen ersten heimischen Auftritt. Der von GACs hochmodernem Designzentrum in den USA entwickelte ENTRANZE ist sowohl mit den neuesten intelligenten Technologien und Nachhaltigkeitsmerkmalen als auch mit automatischen Fahrfunktionen ausgerüstet, und soll als neuer Typ zwischen SUV und MPV zusätzliche Möglichkeiten für das Familienauto von heute ausloten.



Mit der Präsentation seiner All Star-Fahrzeugpalette hat GAC Motor für Aufmerksamkeit bei den in- und ausländischen Medien, Händlern, Lieferanten und Messebesucher gesorgt, die sich von der hervorragenden Qualität und dem Design der Modelle extrem beeindruckt zeigten.



Während der Auto Shanghai 2019 nahmen auch mehr als 40 internationale GAC Motor- Vertriebshändler aus 15 Ländern und Regionen an GAC Motors International Distributor Conference (die "Konferenz") teil, die in Suzhou in der Provinz Jiangsu stattfand.



Schwerpunkt der unter dem Motto "Stronger Together, Greater Future" ("Gemeinsam stärker für eine noch chancenreichere Zukunft") stehenden Konferenz war eine Rückschau auf die Erfolge der Marke bei der internationalen Entwicklung im Jahr 2018, und der Ausblick auf die Auslandsstrategien und Planungen für 2019.



2018 konnte GAC Motor 16 Länder und Regionen auf der ganzen Welt mit Vertrieb und Serviceleistungen abdecken und im Ausland ein Umsatzwachstum von 69% erzielen. Das Unternehmen hat neue Märkte wie Saudi-Arabien und Ecuador erschlossen, neue Vertriebs- und Servicezentren in Ländern wie den Philippinen und Bolivien eröffnet, und sich zu einer der beliebtesten Fahrzeugmarken in verschiedenen Märkten sowie zur meistverkauften chinesischen Automarke in Kuwait, Bahrain und Nigeria entwickelt. GAC Motor wurde von der führenden Markenberatung Inter-brand unter den Top-50 der Best China Brands 2018 gelistet.



Im Jahr 2019 wird GAC Motor die Märkte entlang der "Belt and Road"-Route sowie andere wichtige Regionen weiter erschließen und seine Auslandsplattform vervollständigen. Nach der Gründung von GAC Motor North America und der russischen Tochtergesellschaften hat nun die GAC Motor International Sales Company als koordinierende Einrichtung für das Auslandsgeschäft den Betrieb aufgenommen. Der Autobauer wird seine Auslandsaktivitäten weiter optimieren, um seine internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.



GAC Motor wird 2019 außerdem seine Investitionen in Forschung und Entwicklung kontinuierlich erhöhen, um seinen Vorsprung in puncto Produktangebot zu bewahren. Mittels eingehender Markt- und Bedarfsanalyse wird sich das Unternehmen verstärkt um globales Branding bemühen, spezifisch angepasste Modelle in verschiedenen Märkten einführen, mehr Vertriebs- und Servicezentren einrichten, bestehende Filialen modernisieren, die Marktpreisstrategie für die Produkte optimieren und zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um den Auslandsumsatz zu steigern.



GAC Motor zeichnete des Weiteren seine besten Vertriebspartner mit der Verleihung der Awards für Best Marketing Performance, Best Service Performance, Best Sales Performance und Best Distributor für ihre herausragenden Beiträge zum Auslandsgeschäft im vergangenen Jahr aus.



Bei der Konferenz erklärten viele der Händler, dass sie ein besseres Verständnis für die Produktqualität, F&E, Produktionsfähigkeit und strategischen Ziele von GAC Motor gewonnen haben und von der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens auf dem internationalen Markt voll überzeugt sind.



"Wir werden weiterhin in die Unterstützung unserer Vertriebshändler und Partner investieren und gemeinsam ein Win-Win-Kooperationsmodell etablieren", sagte Yu.



Informationen zu GAC Motor



Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die unter den Fortune Global 500-Unternehmen auf Platz 202 rangiert. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. GAC Motor belegt in der China Initial Quality StudySM (IQS), von J.D. Power Asia Pacific seit nunmehr sechs Jahren in Folge den ersten Platz unter allen chinesischen Marken. Dies beweist die rundum qualitätsorientierte Strategie des Unternehmens - von innovativer Forschung und Entwicklung (F&E) über Fertigung und Lieferkette bis hin zu Vertrieb und Kundendienst.



