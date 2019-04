von Brigitte Haas, €uro am SonntagAuch in Anbetracht der Probleme im Heimatmarkt will VW seine starke Präsenz im Reich der Mitte ausbauen. China habe sich zum Kraftwerk der Automobilindustrie entwickelt, trommelt VW-Chef Herbert Diess. Bei elektronisch betriebenen Fahrzeugen strebt VW die führende Rolle an. Dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...