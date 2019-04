LAS VEGAS, April 22, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Präsident der SIMEX Inc., Vassili Oxenuk gibt bekannt; "Wir können heute sehen, dass die Zahl von Plattformen, die sich Kryptobörsen nennen, jedes vernünftige Maß überschritten hat. Für Investoren, die an der Entwicklung der wachsenden und vielversprechenden Kryptobranche teilhaben möchten, ist es daher schwierig, die Wettbewerbsvorteile solcher Plattformen zu verstehen. Es ist besonders seltsam zu sehen, wie Investoren sich an Projekten beteiligen, die das zu tun versprechen, was bereits in anderen Unternehmen implementiert wurde und sogar funktioniert. Wir haben ein Produkt entwickelt, dass alle Anforderungen des Kryptomarkts erfüllt, und jedes lizenzierte Unternehmen kann einfach profitieren, indem es unsere Software für eine bestimmte Aktivität verwendet."



Die SIMEX Inc hat bereits eine multifunktionale Plattform geschaffen und die im Folgenden aufgelisteten Funktionen implementiert. In seiner bestehenden Form könnte das Unternehmen als eine Investmentbank und Kryptobörse fungieren, um den Eintritt in so viele Märkte und Rechtsordnungen wie möglich zu unterstützen. In dieser Hinsicht zielt der Tokenverkauf von SIMEX STO darauf ab, Kapital zu beschaffen, um alle Arten von benötigten Lizenzen zu erhalten. Das Unternehmen ist außerdem bereit und der Idee gegenüber aufgeschlossen, Partnerschaften mit internationalen Institutionen zu erwägen, die solche Lizenzen besitzen.

SIMEX ist eine multifunktionale Plattform, eine Software für eine unabhängige Infrastrukturlösung, die fungieren kann als:

Bank:

- Eröffnen und Führen von Privat- und Unternehmenskonten;

- Kreditfunktionen;

- Ausstellung von Debit- und Kreditkarten;

- bankinterne und internationale Transfers in bestehenden Ökosystemen, einschließlich Kyptowährungen.

Broker-Händler (Investmentbank):

- Market-Making- und Trading-Funktionen für alle Arten des Aktienhandels;

- automatisiertes Projekt-Launchpad mit nachfolgender Notierung (einschließlich digitaler Assets), um für Kapital sowohl im klassischen Geldgeschäft als auch in Kryptowährungen attraktiv zu sein;

- Management von Privat- und Unternehmenskonten mit der Funktion eines Investmentberaters;

Börse:

- Notierungsfunktionen für alle Arten von Vermögenswerten, sowohl von klassischen Börsen als auch Kryptobörsen;

- alle Arten von Trading mit der Möglichkeit, Drittanbieter-Trading-Programme und robotisierte Strategien zu intergrieren;

- IEO-Angebot, nur für ausgewählte Projekte;

SIMEX - Finanzvermittler:

- Funktionen ähnlich wie Überweisungen mit PayPal, Western Union.

Alle SIMEX-Funktionen können als SaaS als Box-Lösung implementiert werden.

Im Moment erbringt SIMEX Services nur für Kunden außerhalb der USA.

Vassili Oxenuk fügte hinzu: "Wir als ein Produkt können also schon wie alle oben aufgeführten Institutionen im Markt funktionieren, im Kryptomarkt und darüber hinaus. In Absprache mit unseren Investoren folgen wir dem Weg der Lizenzierung all dieser Funktionen: Banking, Broker-Händler, Aktienbörse. Es ist wichtig, dass wir dieses Produkt jetzt auf dem Markt haben. Und es besteht keine Notwendigkeit, mehr Geld für seine Erstellung oder Entwicklung aufzuwenden."