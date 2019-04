Osnabrück (ots) - Jeder zehnte Regionalzug in Niedersachsen zu spät, viele fallen ganz aus



Pünktlichkeitsbilanz für 2018 hat sich verschlechtert - Land behält Millionenbetrag ein



Osnabrück. Etwa jeder zehnte Regionalzug in Niedersachsen hatte im vergangenen Jahr Verspätung. Hinzu kamen zahlreiche Verbindungen, die gleich ganz gestrichen wurden. Das teilte die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) auf Anfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mit. Demnach fielen fast 1,2 Millionen sogenannte Zugkilometer aus, die Bahnanbieter laut Vertrag eigentlich hätten fahren müssen. Von den Zügen, die fuhren, waren 10,1 Prozent unpünktlich. Im Vergleich zum Vorjahr nahmen Verspätungen und Zugausfälle leicht zu. Gründe waren beispielsweise Baustellen, defekte Bahnübergänge, aber auch Lokführer-Mangel. Die LNVG will wegen der nicht erbrachten Leistungen insgesamt 6,2 Millionen Euro einbehalten. 2017 waren es noch 5,5 Millionen Euro.



In Niedersachsen sind besonders viele Konkurrenten der Deutschen Bahn im regionalen Schienenverkehr unterwegs. Die DB-Tochter DB Regio kommt noch auf einen Marktanteil von 26 Prozent und liegt damit gleichauf mit der Nordwestbahn. Die LNVG ist eine hundertprozentige Tochter des Landes Niedersachsen und schreibt den Schienennahverkehr europaweit aus.



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207