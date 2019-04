Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TL0: Tesla am 22.4. -3,85%, Volumen 138% normaler Tage , 1VPA: Vipshop am 22.4. -2,14%, Volumen 37% normaler Tage , ABR: Barrick Gold am 22.4. -1,89%, Volumen 47% normaler Tage , FB2A: Facebook am 22.4. 1,77%, Volumen 70% normaler Tage , ZJS1: JinkoSolar am 22.4. 3,84%, Volumen 52% normaler Tage , NFC: Netflix am 22.4. 4,71%, Volumen 123% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Netflix NFC 377.340 4.71% JinkoSolar ZJS1 19.760 3.84% Facebook FB2A 181.440 1.77% Barrick Gold ...

Den vollständigen Artikel lesen ...