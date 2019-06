In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Nel, Beyond Meat, die Deutsche Bank, Tesla, BYD, Nio und JinkoSolar. In der Nähe von Oslo hat es am Montag eine Explosion an einer Wasserstoff-Tankstelle gegeben. Zu den Betreibern der Tankstelle gehört auch Nel. Die Ursache des Brandes ist noch ungeklärt. Klar ist indes die Reaktion der Anleger, die teilweise in Panik ihre Aktien verkaufen. Andere wiederum nutzen die drastisch verbilligten Kurse zum Einstieg. Welche Strategie ist die richtige? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um den Kurs-Wahnsinn der Bio-Buletten-Aktie von Beyond Meat, eine mögliche Trading-Chance bei der Deutschen Bank, die Trendwende bei Tesla, die Ruhe (vor dem Sturm?) bei BYD, die nicht enden wollenden Horrornews beim Konkurrenten Nio und um die wundersame "Auferstehung" von JinkoSolar.