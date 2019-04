Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik und Unternehmen aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Politikneuling Selenskyj triumphiert bei Präsidentschaftswahl in der Ukraine

Bei der Präsidentschaftswahl in der Ukraine hat der Politikneuling Wolodymyr Selenskyj triumphiert: Der Schauspieler und Komiker gewann laut Prognosen und Hochrechnungen rund 73 Prozent der Stimmen und deklassierte damit Amtsinhaber Petro Poroschenko.

Sri Lankas Regierung macht einheimische Islamisten für Anschläge verantwortlich

Die Regierung von Sri Lanka hat eine einheimische Islamistengruppe für die verheerenden Anschlägen auf christliche Kirchen und Hotels verantwortlich gemacht. Regierungssprecher Rajitha Senaratne sagte am Montag, hinter den Anschlägen mit fast 300 Toten stecke die Gruppe National Thowheeth Jama'ath (NTJ). Sri Lankas Behörden überprüfen seinen Angaben zufolge auch, ob die Gruppe "internationale Unterstützung" hatte.

US-Regierung beendet Ausnahmeregelungen für iranisches Ölgeschäft

Die USA ziehen die Sanktionsschraube gegen den Iran noch fester an. Ausnahmeregelungen, die einigen Ländern bislang weiterhin den Import iranischen Öls erlaubten, werden zu Beginn des kommenden Monats beendet, wie das Weiße Haus am Montag mitteilte. Dadurch solle erreicht werden, dass die iranischen Ölexporte "auf Null" sänken und die Regierung in Teheran ihre wichtigste Einnahmequelle verliere.

Ölpreis fest mit möglicher Verschärfung der Iran-Sanktionen

Der Ölpreis nimmt am Montag kräftig Fahrt auf. Hintergrund sind Berichte, denen zufolge die USA ihre Iran-Sanktionen ausweiten wollen. Demnach soll es keine Ausnahmen mehr für das Verbot von iranischen Ölexporten geben.

Sonntagstrend: Union stürzt ab - AfD stärkste Partei im Osten

Die Union stürzt in der Wählergunst auf den schlechtesten Wert in diesem Jahr. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, verlieren CDU/CSU im Vergleich zur Vorwoche zwei Punkte und erreichen nur noch 28 Prozent. Die Grünen dagegen können zwei Punkte zulegen und sind mit nun 19 Prozent allein zweitstärkste Kraft. SPD und AfD gewinnen jeweils einen Punkt und kommen auf 18 bzw. 13 Prozent. Die Linke bleibt unverändert bei 9 Prozent, FDP und Sonstige büßen einen Zähler ein und stehen jetzt bei 8 bzw. 5 Prozent.

VW-Affäre: Neue Untreue-Ermittlungen wegen illegaler Bonuszahlungen

In der Abgasaffäre hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig ein neues Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Untreue eingeleitet. Demnach geht es um illegale Bonuszahlungen, die einer der Schlüsselfiguren nach Beginn der Diesel-Affäre erhalten hat. Bei ihm handelt es sich um einen der fünf VW-Manager, gegen die die Braunschweiger Staatsanwälte vergangene Woche Anklage in der VW-Affäre erhoben haben.

Kraft Heinz

Miguel Patricio wird Bernardo Hees am 1. Juli als Chief Executive des US-Lebensmittelkonzerns ablösen. Patricio war zwei Jahrzehnte beim Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev SA tätig und dort ab 2012 als Chief Marketing Officer. Er soll den Turnaround des Lebensmittelriesen nach Jahren der Kostensenkung und des schwachen Umsatzes leiten.

Merck & Co

Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat nach eigenen Angaben eine entscheidende Hürde für sein Keytruda-Präparat genommen. Die Arzneimittelbehörde FDA hat Keytruda in Kombination mit dem Pfizer-Medikament Inlyta zur Behandlung von fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom, der häufigsten Form von Nierenkrebs, zugelassen. Eine Phase-III-Studie habe signifikante Verbesserungen bei mehreren Faktoren gezeigt.

Tesla untersucht mögliche Explosion eines Autos in Garage in China

Der US-Elektroautobauer Tesla untersucht die mögliche Explosion eines seiner Autos in China. Aufnahmen einer Sicherheitskamera, die im chinesischen Internetdienst Weibo veröffentlicht wurden, zeigen, wie weißer Rauch unter dem Auto in einer Garage in Shanghai hervorquillt.

