Centurion gibt die Ergebnisse der Hauptversammlung bekannt

Vancouver, B.C., 22. April 2019. Centurion Minerals Ltd. (CTN: TSX-V) ("Centurion" oder "das Unternehmen") gibt die Ergebnisse seiner ordentlichen Hauptversammlung ("Hauptversammlung") vom 18. April 2019 bekannt. Die Aktionäre stimmten den folgenden im Management Proxy Circular vorgeschlagenen Beschlüssen zu:

i.-Die Anzahl der Direktoren für das Unternehmen wurde auf vier festgelegt;

ii.-Zu den vier in den Board of Directors gewählten Mitgliedern gehören: David G. Tafel, Stephen J. Wilkinson, Kenneth A. Cawkell und Joseph Del Campo;

iii.-Manning Elliot LLP, Wirtschaftsprüfer, wurde erneut zum Abschlussprüfer der Gesellschaft gewählt.

iv.-Der Aktienoptionsplan der Gesellschaft wurde genehmigt;

v.-Ein Sonderbeschluss zur Änderung der Satzung der Gesellschaft wurde gefasst.

Alle Beschlüsse wurden mit mindestens 99% der stimmberechtigten Aktien angenommen.

Im Anschluss an die Hauptversammlung hat der Board of Directors die folgenden Führungskräfte wieder ernannt:

Mr. Stephen Wilkinson - Chairman of the Board

Mr. David Tafel - President & CEO

Mr. Kenneth Cawkell - Secretary

Mr. Jeremy Wright - Chief Financial Officer

Über CENTURION:

Centurion Minerals Ltd. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen mit internationalem Fokus auf die Exploration und Entwicklung von Agrarmineralprojekten. Darüber hinaus ist das Unternehmen aktiv auf der Suche nach ähnlichen Geschäftsmöglichkeiten, um seinen Unternehmenswert zu steigern, und hat kürzlich angekündigt, dass das Management das Potenzial für den Einstieg in die südamerikanische Cannabis- und ähnliche Produkteindustrie untersucht.

Im Namen des Boards,

David G. Tafel

President und CEO

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien von die TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten können. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte:

David Tafel

President und CEO

604-484-2161

Centurion Minerals Ltd.

Suite 520 - 470 Granville Street

Vancouver, BC Canada V6C 1V5

Tel: (604) 484-2161

Fax: (604) 683-8544

www.centurionminerals.com

info@centurionminerals.com

