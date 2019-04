Zürich (awp) - Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX Group vertieft ihre 2015 aufgenommene Zusammenarbeit mit der Börse Shanghai. Dabei sondieren die beiden Gesellschaften die Möglichkeit der Kotierung von Wertpapieren an den jeweiligen Märkten, wie SIX am Dienstag mitteilte. Darüber hinaus wird in dem am heutigen Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...