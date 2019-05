Red Hat Enterprise Linux 8, Red Hat Universal Base Image und Operators Framework werden jetzt mit Twistlock Security unterstützt

PORTLAND, Oregon, May 09, 2019, ein führendes Unternehmen für Container- und Cloud-native Cybersicherheit, gab heute eine Ausweitung seiner Zusammenarbeit mit Red Hat bekannt, was die Interoperabilität mit Red Hat Enterprise Linux 8, Red Hat Universal Base Images (UBI) und dem Kubernetes Operator Framework ermöglicht. Red Hat Enterprise Linux ist die weltweit führende Linux-Plattform für Unternehmen, die ein breites Spektrum an hybriden Cloud-Produktionsbereitstellungen weltweit und branchenübergreifend betreibt. Das Red Hat Universal Base Image ist ein von Red Hat Enterprise Linux abgeleitetes Base Image für die Entwicklung von containerisierten Anwendungen und wurde von Twistlock ausgewählt, um die Imagebasisschichten zu liefern - vom Scannen auf Schwachstellen und Compliance bis zu Runtime-Schutz und Cloud-nativer Firewall.



"On Premise oder in der Cloud, Container- oder Virtual-Machines-übergreifend und serverlos - unsere gemeinsamen Kunden verlassen sich darauf, dass Red Hat und Twistlock eine skalierbare, leistungsfähige und sicherere Umgebung bereitstellen, um ihre DevSecOps voranzubringen", sagte John Leon, Vice President of Business Development and Strategic Alliances bei Twistlock.

Als ein Userspace-Image, das von Red Hat Enterprise Linux abgeleitet ist, zur Entwicklung von Red Hat-zertifizierten Linux-Containern, ist Red Hat Universal Base Image verfügbar für alle Entwickler mit oder ohne Abonnement von Red Hat Enterprise Linux. Es bietet eine sicherere und zuverlässigere Grundlage für die Entwicklung von unternehmensfähigen containerisierten Anwendungen. Anwendungen, die mit dem Universal Base Image gebaut werden, können überall laufen und kommen in den Genuss der Vorteile des Lebenszyklus von Red Hat Enterprise Linux und Unterstützung von Red Hat, wenn es auf der Container-Plattform Red Hat Enterprise Linux oder Red Hat OpenShift ausgeführt wird.

"Red Hat Enterprise Linux 8 bildet eine starke Grundlage für hybrides Cloud-Computing, das sich vom Datenzentrum bis zu öffentlichen Cloud-Infrastruktur erstreckt, und wird durch unser extensives Partner-Ökosystem unterstützt", sagte Mike Werner, Senior Director, Global Technology Partner Ecosystems, Red Hat. "Wir freuen uns, mit Twistlock zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen an der Ausweitung der Sicherheitstechnologien arbeitet, die für unsere Kunden zur Verfügung stehen, wenn sie Cloud-native und containerisierte Anwendungen bereitstellen."

Darüber hat Twistlock einen Kubernetes Operator für die Bereitstellung von Twistlock Enterprise auf Kubernetes mithilfe des Operator Framework und nativem Support für Helm-Charts entwickelt. Ein Operator ist eine Methode, um eine Kubernetes-Anwendung zu verpacken, bereitzustellen und zu verwalten. Auch wenn Twistlock auf Kubernetes mit nativen YAML-Manifesten oder Helm einfach bereitzustellen ist, möchten viele Unternehmen Operatoren standardisieren, um ihre Kubernetes-Anwendungen weiter zu automatisieren. Der Twistlock Operator ist jetzt zertifiziert in der EAP und gelistet im Red Hat Container Catalog, dem OpenShift Marketplace und auf operatorhub.io .

Über Twistlock

Twistlock, dem mehr als 35 % aller Fortune-100-Unternehmen vertrauen, ist die weltweit erste wirklich umfassende Cloud-native Sicherheitsplattform, die eine ganzheitliche Abdeckung über Hosts, Container und Serverless in einer einzigen Plattform bereitstellt. Twistlock ist selbst Cloud-nativ und API-aktiviert und schützt alle Ihre Workloads unabhängig davon, welche Datenverarbeitungstechnologien ihnen zugrunde liegen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.twistlock.com .

