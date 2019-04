The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA780086MN13 ROYAL BK CDA 2019 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A2AAPC8 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB1HP2 BAY.LDSBK.IS.S.31309 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UFZ4 DZ BANK IS.A903 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CJA2 DZ BANK BANKEN CLN E.9059 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB3966 LDSBK.SAAR OPF A396 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1RE4G8 AAREAL BANK MTN S.189 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4N70 LB.HESS.-THR. E0514B/228 BD01 BON EUR N

CA GLFA XFRA FR0011242460 GALERIES LAFAYETTE 12/19 BD01 BON EUR N

CA HLQD XFRA XS0775280166 LB.HESS.-THR. OMH 12/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0776121062 OFCB CAPITAL 12/19 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US459058FC26 WORLD BK 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US676167BS78 OESTERR.K.BK 16/19 BD02 BON USD N

CA EOXA XFRA XS1395524074 EXP.-IMP.BK CH 16/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1396364496 YUNNAN ENER.I.F. 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1400642382 ARION BANK 16/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1400942006 INTER-AMER.INV.C. 16/19 BD02 BON USD N

CA EER7 XFRA BMG4528A1053 HMV DIGITAL CHINA HD-,01 EQ00 EQU EUR N