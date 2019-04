The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A272M2 1.GROUP BNK 19/25 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0419041097 BQE GENEVE 19/26 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2TR455 AOC WEYHAUS. IHS 19/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30Q8 LB.HESS.THR.CARRARA04K/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4W04 LB.HESS.-THR. IHS 19/31 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4W12 LB.HESS.-THR. IHS 19/31 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4WY1 LB.HESS.-THR.IS.19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4WZ8 LB.HESS.-THR.IS.19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2ARS7 UC-HVB 2028 25 EU3M BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13BW5 LBBW IHS FLR 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013414158 STIF 19/34 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US06051GHT94 BANK AMERI. 19/27 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US172967MF56 CITIGROUP 19/25 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US500769JA33 KRED.F.WIED.V.19/2021 DL BD01 BON USD N

CA XFRA US68323AFE91 ONTARIO PROV 19/22 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1983375871 EUROPCAR MO. 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1985806600 TORON.DOM.BK 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1986416268 SIKA CAPITAL 19/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1986416698 SIKA CAPITAL 19/31 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1987097430 WELLS FARGO 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA LD2 XFRA CA53044R1073 LIBERTY DEFENSE H EQ00 EQU EUR N

CA 2TP2 XFRA CA60870N2095 MOLORI ENERGY INC. EQ00 EQU EUR N

CA QSGB XFRA CA83085J1021 SKY GOLD CORP. NEW EQ00 EQU EUR N

CA O2T XFRA US46583P1021 IVERIC BIO INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR N