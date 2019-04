tmc Content Group AG: Verspätung in der Präsentation des Jahresberichts 2018 DGAP-Ad-hoc: tmc Content Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis tmc Content Group AG: Verspätung in der Präsentation des Jahresberichts 2018 23.04.2019 / 07:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Im Zuge der Einbindung eines Geschäftsfeldes nach einer Akquisition durch die tmc Media Group AG, eine 100% Tochtergesellschaft der tmc Content Group AG, und Neuverhandlungen von Kooperationsverträgen kam es leider zu einer Verspätung bei der Lieferung von Informationen, Zahlen und Daten durch die Tochtergesellschaften der tmc Content Group AG und damit zu einer Verzögerung im Zeitplan der Revisionsarbeiten bei unserer Revisionsstelle, Deloitte AG, so dass sich die Präsentation des Jahresergebnisses des Geschäftsjahres 2018 der tmc Content Group AG um maximal einen Monat, d.h. bis maximal zum 31. Mai 2019 verzögert. Wir bitten die Aktionäre der tmc Content Group AG um Entschuldigung und um Verständnis. Die Verzögerung der Präsentation der Zahlen hat jedoch keine Auswirkungen auf die ordentliche Generalversammlung. Kontakt: E-mail: info@contentgroup.ch tmc Content Group AG Manuela Stöckli, General Manager Poststrasse 24 CH-6300 Zug Switzerland Tel: +41 41 766 25 30 Fax: +41 62 756 13 64 23.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: tmc Content Group AG Poststrasse 24 6300 Zug Schweiz Telefon: +41-41-7662530 Fax: +41-62-7561364 E-Mail: info@contentgroup.ch Internet: http://www.contentgroup.ch ISIN: CH0016458363 WKN: 121527 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart EQS News ID: 802191 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 802191 23.04.2019 CET/CEST ISIN CH0016458363 AXC0037 2019-04-23/07:43