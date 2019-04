Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Munich Re im Zuge eines Analystenwechsels von 192 auf 225 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Munich Re sei einer der kapitalstärksten Rückversicherer im Sektor und damit in der Lage, regelmäßig eigene Aktien im Volumen von jeweils 1 Milliarde Euro zurückzukaufen, schrieb der neu zuständige Analyst Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die jüngsten Entwicklungen an den Finanzmärkten und höher erwartete Erträge./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 04:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-04-23/08:19

ISIN: DE0008430026