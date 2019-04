Am Donnerstag ging es um zeitweise 12 % nach unten. Das wird eine Gelegenheit auf der Ebene von etwa 8 Euro, nachdem der Ausblick von Adva neben den Zahlen dubios erschien. Daraus entstanden negative Kommentare ohne hinreichenden Grund. Die Aktie war allerdings schon vorher von 6 auf 9 Euro gestiegen, also um rund 50 %, so dass diese Korrektur auf der Bandbreite von etwa 8 bis 8,20 Euro ein neuer Kauf ist.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info