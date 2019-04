flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex konnte in der verkürzten Osterwoche ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte in der verkürzten Osterwoche weiter kräftig zulegen und erreichte mit einer Wochenperformance von 2,41 Prozent bei 12.243,63 Punkten ein neues Jahreshoch. Am Gründonnerstag schloss der DAX mit einem Kursplus von 0,57 Prozent bei 12.222,39 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug recht hohe 5,13 Mrd. Euro. Dies war hauptsächlich auf den kleinen Verfallstag zurückzuführen, der durch den Feiertag "Karfreitag" diesmal auf den Donnerstag viel. Am kleinen Verfallstag verfallen zum Beispiel Optionen auf den DAX und auf Einzelaktien. Auch die restlichen liquiden europäischen Leitindizes konnten ihre jüngsten Kursgewinne mit Ausnahme des Züricher SMI, der um 0,26 Prozent auf 9.571,22 Punkte und des Mailänder FTSE MIB, der um 0,20 Prozent auf 21.956,59 Zähler verlor, ausbauen. Am stärksten konnte der EuroStoxx50 hinzugewinnen, der um 0,62 Prozent auf 3.499,23 Zähler anstieg. An der Wall Street wurde im Gegensatz zu den meisten europäischen Börsenplätzen am Ostermontag gehandelt. Die führenden US-Leitindizes gingen mit gemischten Vorzeichen aus dem Handel. Während der Dow Jones leicht verlor, konnten der NASDAQ100 und der S&P500 mit leichten Kursgewinnen schließen.

In der neuen Börsenwoche werden neben dem deutschen ifo-Geschäftsklimaindex am Mittwoch und dem US-BIP für das erste Quartals am Freitag vor allem eine Reihe von US-Konzernen aus dem Dow Jones und auch aus dem DAX ihr neuestes Quartalszahlenwerk vorlegen. Am Dienstag stehen neben dem US-FHFA-Index für den Februar um 15:00 Uhr zeitgleich um 16:00 Uhr das April-Verbrauchervertrauen für die Eurozone, der Verkauf neuer Häuser im März für die USA und der US-Richmond Fed Index für den April zur Veröffentlichung an. Um 22:30 Uhr werden noch die US-API-Rohöllagerbestandsdaten der Woche publiziert. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem United Technologies, Coca-Cola, Twitter, Procter & Gamble, Lockheed Martin, Verizon Communications, Ebay, Whirlpool, Harley Davidson, Jetblue Airways, State Street, Texas Instruments, Snap und IRobot von ihren aktuellen Quartalsergebnissen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Dienstag gemischte Vorzeichen auf. Während die Märkte in Australien und Südkorea Zugewinne erzielen konnten, fielen die restlichen Aktienmärkte zurück oder kämpften noch kurz vor deren Handelsschluss mit der schwarzen Null. Die US-Futures tendierten am Morgen noch uneinheitlich. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 12.235 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Gründonnerstag mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 12.222,39 Punkten. Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 04. April 2019 bei 12.029,20 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 11. April 2019 bei 11.922,11 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei 12.281/12.324/12.351/12.394/12.437/12.464 und 12.506 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen hingegen kämen bei den Marken von 12.142/12.099/12.072/12.029/11.986/11.959/11.917/11.890 und 11.847 Punkten in Betracht. Der Xetra-DAX ist mit dem Schlusskurs vom Donnerstag gemäß des RSI-Indikators mit 79,3 Punkten technisch enorm überkauft. Die jüngsten Verlaufshochs mit 12.029 und 11,823 Punkten könnte Anlaufziele einer technischen Erholungsbewegung sein.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/