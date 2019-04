ad pepper media International N.V. mit Umsatzplus und Ergebnissprung, positiver Ausblick für 2019 DGAP-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose ad pepper media International N.V. mit Umsatzplus und Ergebnissprung, positiver Ausblick für 2019 23.04.2019 / 08:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ad pepper media International N.V. mit Umsatzplus und Ergebnissprung, positiver Ausblick für 2019 Nürnberg, Amsterdam, 23. April 2019 Die Brutto-Sales (d.h. gegenüber unseren Kunden in Rechnung gestellte Beträge) der ad pepper media International N.V. betrugen im ersten Quartal TEUR 20.654, was einem Anstieg um 8,7 Prozent entspricht (Q1 2018: TEUR 19.002). Dabei verzeichnete das Segment Webgains mit 11,8 Prozent auf TEUR 13.788 (Q1 2018: TEUR 12.337) zweistellige Wachstumsraten. ad pepper media legte um 4,0 Prozent auf TEUR 2.383 zu (Q1 2018: TEUR 2.292) und das Segment ad agents befindet sich dank eines positiven Neukundengeschäftes ebenfalls wieder auf Wachstumskurs und konnte seine Brutto-Sales um 2,6 Prozent auf TEUR 4.484 steigern (Q1 2018: TEUR 4.373). Der Nettoumsatz der Gruppe beläuft sich im ersten Quartal auf TEUR 5.048 und konnte um 3,8 Prozent gesteigert werden (Q1 2018: 4.865). Die Bruttomarge beläuft sich auf TEUR 4.918 (Q1 2018: TEUR 4.720). Die operativen Kosten betrugen TEUR 4.445 und reduzierten sich - trotz höherer Umsätze - gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum gruppenweit um 1,0 Prozent (Q1 2018: TEUR 4.489). Die Profitabilitätskennziffern der Gruppe konnten gegenüber der Vorjahresperiode folglich deutlich gesteigert werden: Das konsolidierte EBIT beträgt im ersten Quartal des Jahres TEUR 473 (Q1 2018: TEUR 231). Auch das konsolidierte EBITDA hat sich mit TEUR 709 im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode mehr als verdoppelt (Q1 2018: TEUR 312) und ist der höchste in einem ersten Quartal erreichte operative Wert seit Bestehen der Gesellschaft. Die Segment EBITDA's sind durchweg positiv: ad pepper media erzielte einen Wert von TEUR 530 (Q1 2018: TEUR 483), Webgains TEUR 417 (Q1 2018: TEUR 51) und ad agents TEUR 74 (Q1 2018: TEUR 158). Für das laufende Geschäftsjahr geht die Gesellschaft von einem EBITDA der Gruppe von ca. TEUR 2.000 aus (2018: TEUR 1.354). Die liquiden Mittel (einschließlich Wertpapierbeständen zum beizulegenden Zeitwert) stiegen deutlich auf TEUR 23.208 (31. März 2018: TEUR 19.455). Es ist der höchste Stand liquider Mittel in einem ersten Quartal seit dem Jahr 2006. Bankverbindlichkeiten bestehen weiterhin nicht. Der Bericht für die ersten drei Monate 2019 wird am 23. Mai 2019 veröffentlicht. Kennzahlen (ungeprüft) Q1/2019 gegenüber Q1/2018: Q1 2019 Q1 2018 % Brutto Sales TEUR 20.654 19.002 8,7 Nettoumsatz TEUR 5.048 4.865 3,8 Bruttomarge TEUR 4.918 4.720 4,2 EBITDA TEUR 709 312 127,6 EBIT TEUR 473 231 104,8 Liquide Mittel* TEUR 23.208 19.455 19,3 Eigenkapital TEUR 16.979 16.858 0,7 Bilanzsumme TEUR 40.441 33.163 21,9 *einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com www.adpeppergroup.com 23.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ad pepper media International N.V. Frankenstrasse 150 C 90461 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 911 9290570 Fax: +49 911 929057-157 E-Mail: ir@adpepper.com Internet: www.adpeppergroup.com ISIN: NL0000238145 WKN: 940883 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 802201 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 802201 23.04.2019 CET/CEST ISIN NL0000238145 AXC0047 2019-04-23/08:40