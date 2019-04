SRAIL SW - Ausgabepreis für Börsengang von Stadler bei 38 Franken BANB SW - Bachem mit Details für Kapitalerhöhung, platziert zu 120 CHF/Akt RLD SW - Bank Edmond de Rothschild publiziert Angebotsprospekt CBK/DBK - Kreditmärkte sehen Deutsche-Commerzbank -Deal nicht als sicher an EOAN - E.ON und Kyuden Mirai Energy unterzeichnen Kooperationsvertrag für Offshore-Windprojekte in Japan 23.04.2019 PUM - Puma ex Dividende € 3,50 WDI - Wirecard AG: Wirecard und die indische RBL Bank treiben finanzielle Integration weiter voran VOW3 - Der Volkswagen -Aufsichtsrat berät am Dienstag nach Handelsblatt-Informationen erstmals über das geplante Sparprogramm für die Kernmarke VW. Vorstandschef Herbert Diess wolle die Kosten dort ...

