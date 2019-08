Der DAX wird aller Voraussicht nach mit einem kleinen Verlust in den Tag starten. Trotz einer Erholungsrallye an der Wall Street am Dienstag und vereinzelten Gewinnen an den asiatischen Börsen am Morgen, überwiegen in Frankfurt die Sorgen hinsichtlich einer weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China und den möglichen negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...