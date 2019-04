FRANKFURT (Dow Jones)--Bei einem ruhigen Start in die Woche ist am Dienstag im Verlauf am deutschen Anleihenmarkt noch keine klare Richtung zu erkennen. Während der Bobl-Future knapp im Plus notiert, handelt der Bund-Future knapp im Minus. Die Anleigestrategen der Commerzbank sehen immer wieder gute Nachfrage aufkommen. Als Grund für das Kaufinteresse nennen sie die Rezessionssorgen in der Eurozone. Bessere globale Konjunkturdaten wie auch steigende Notierungen am Ölmarkt begrenzten allerdings das Aufwärtspotenzial.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert sechs Ticks auf 165,06 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 165,10 Prozent und das Tagestief bei 164,97 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.166 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt dagegen einen Tick auf 132,82 Prozent.

April 23, 2019 02:28 ET (06:28 GMT)

