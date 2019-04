FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem der DAX-Future am Gründonnerstag am späten Abend auf Kontrakthoch notierte, gibt er am Dienstag ein paar Punkte ab. Allerdings ist bei kleinen Rücksetzern schon rasch wieder Kaufinteresse zu beobachten. Das Abwärtspotenzial wird an der Börse als gering eingestuft. Das Tief vom Vortag bei 12.124 Punkten sollte nicht unterschritten werden.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 13,5 auf 12.262 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.271 und das Tagestief bei 12.240,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.114 Kontrakte.

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2019 02:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.