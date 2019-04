Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem es im Februar noch zu einer Erholung des Composite PMI in der Eurozone auf 51,9 Punkte gekommen war, fiel die Umfrage im April auf 51,3 Punkte zurück und verzeichnete damit den zweiten Rückgang in Folge, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Dabei habe die Erhebung für den Dienstleistungssektor von 53,3 auf 52,5 Punkte nachgegeben, während es im Verarbeitenden Gewerbe zu einer kleinen Erholung von 47,5 auf 47,8 Punkte gekommen sei. ...

