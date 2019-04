Von Carlo Martuscelli

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Einzelhändler Ahold Delhaize leidet unter einem Streik seiner Belegschaft in den USA. Das Unternehmen habe zwar inzwischen mit den örtlichen Gewerkschaften eine Einigung erzielt, doch die Tochter Stop & Shop habe eine Einmalbelastung von 90 bis 110 Millionen US-Dollar im operativen Ergebnis zu tragen, teilte der niederländische Konzern mit. Deshalb werde die bereinigte operative Marge im Gesamtkonzern 2019 etwas unter dem Niveau des Vorjahres liegen.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie sieht die Ahold Delhaize NV 2019 nur noch mit einer niedrigen einstelligen Rate steigen. Hier hatte das Unternehmen bislang ein hohes einstelliges Plus in Aussicht gestellt. Die Streiks in den USA hätten insgesamt elf Tage angedauert und 246 Geschäfte der insgesamt 415 Läden von Stop & Shop betroffen.

