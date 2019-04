Der deutsche Leitindex baut seine Gewinnserie immer weiter aus. In den letzten sieben Handelstagen schloss der DAX jeweils im Plus. In der vergangenen Woche legte er rund zwei Prozent zu.



Marktidee: Daimler Der Daimler-Vorstand hat sich zuletzt bei der Automesse in Shanghai optimistisch zur Zukunft geäußert. Auch wenn sich der Konzern mit neuen Manipulationsvorwürfen herumschlagen muss. Am Freitag legt Daimler Zahlen für das erste Quartal vor. Die Aktie hatte sich zuletzt durchaus positiv entwickelt. Damit sich die jüngste Rallye forsetzt, muss der Kurs allerdings erst noch einen wichtigen Widerstand knacken.