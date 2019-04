Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: amalphi AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu amalphi AG Unternehmen: amalphi AG ISIN: DE0008131350 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 23.04.2019 Kursziel: EUR 3,80 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Deutlicher Umsatzanstieg dank Auftragsverschiebungen Nach der deutlichen Outperformance (LTM +15,6% vs. DAX -2,6%) bestätigen wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel von EUR 3,80 je Aktie (Base Case-Szenario) und angesichts eines von uns auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 82,7% auch unser Buy-Rating für die Aktien der amalphi AG. Am Gründonnerstag hat amalphi Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018e veröffentlicht. Bei Umsätzen von EUR 2,060 Mio. (Vorjahr EUR 1,961 Mio., +5,1% YoY) konnte das operative Ergebnis des Vorjahres (EUR -0,540 Mio.) aufgrund deutlich höherer externer Kosten mit EUR -0,730 Mio. nicht erreicht werden. Das laufende Geschäftsjahr wird jedoch Angabe gemäß von Umsatzverschiebungen des Vorjahres profitieren, was durch eine 39,1%ige Steigerung der Umsätze im ersten Quartal belegt werden kann. Insgesamt rechnet der Vorstand für 2019e mit einem Umsatzanstieg auf EUR 2,8 Mio. (+35,9% YoY) und einem positiven Nachsteuerergebnis. In den Folgejahren erwarten wir einen weiteren deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg, der durch wertsteigernde Übernahmen nochmals deutlich ausgebaut werden könnte. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17857.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

