US-Regierung beendet Ausnahmeregelungen für iranisches Ölgeschäft

Die USA gehen noch massiver als bislang gegen das iranische Ölgeschäft vor. Ausnahmeregelungen, die einigen Ländern bislang weiterhin den Import iranischen Öls erlaubten, werden Anfang Mai beendet, wie das Weiße Haus am Montag mitteilte. Teheran bezeichnete das US-Vorgehen als "illegal", scharfe Kritik kam auch aus der Türkei. Durch Beendigung der Ausnahmeregelungen solle erreicht werden, dass die iranischen Ölexporte "auf Null" sänken, erklärte das Weiße Haus. Die Regierung in Teheran solle so ihre wichtigste Einnahmequelle verlieren.

USA sichern Wahlsieger Selenskyj Unterstützung für die Ukraine zu

Die US-Regierung hat Wolodymyr Selenskyj zum Sieg bei der Präsidentschaftswahl in der Ukraine gratuliert und dem Land Unterstützung gegen die "Aggression" Russlands zugesichert. Der Wahlsieg Selenskyjs sei ein Beleg für die "lebendige Demokratie" in der Ukraine nach "fünf Jahren unaufhörlicher russischer Aggression", sagte Außenamtssprecherin Morgan Ortagus am Montag. Die USA stünden an der Seite Kiews beim Schutz der "Souveränität und territorialen Integrität" des osteuropäischen Landes.

Trump klagt gegen Einsicht in seine Finanzverhältnisse

US-Präsident Donald Trump geht vor Gericht gegen das Bestreben der Opposition nach Einsicht in seine Finanzverhältnisse vor. Mit der am Montag bei einem Bundesgericht in Washington eingereichten Klage wollen Trump und der von seinen Söhnen geleitete Trump-Konzern eine verbindliche Aufforderung aus dem Repräsentantenhaus abschmettern lassen, Geschäfts- und Finanzdokumente für die parlamentarische Prüfung vorzulegen.

Kim wird Putin "bald" treffen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wird nach offiziellen nordkoreanischen Angaben "bald" nach Russland reisen. Die amtliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA bestätigte am Dienstag entsprechende Angaben des Kreml. Kim werde "bald die Russische Föderation besuchen auf Einladung" von Präsident Wladimir Putin und "Gespräche" führen, hieß es.

Ifo: Bürgerfonds könnte Versorgungslücke bei Geringverdienern senken

Der deutsche Staat sollte seine hervorragende Bonität nach Aussage des Ifo-Instituts dazu nutzen, die Rentenversorgungslücke bei Geringverdienern zu schließen. In einer aktuellen Studie schlagen die Wissenschaftler die Gründung eines Deutschen Bürgerfonds vor, der günstige Kredite aufnehmen und an den Finanzmärkten anlegen soll.

Zahl der Anschlagsopfer in Sri Lanka auf 310 gestiegen

Nach den Anschlägen in Sri Lanka ist die Zahl der Todesopfer auf 310 gestiegen. In der Nacht seien mehrere Menschen ihren Verletzungen erlegen, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Demnach wurden inzwischen im Zusammenhang mit den Anschlägen 40 Menschen festgenommen. Bislang hatte die Polizei von 290 Toten und 24 Festnahmen gesprochen. Rund 500 Menschen wurden bei der Anschlagsserie verletzt.

Oberster Gerichtshof Myanmars weist Berufung von Reuters-Journalisten ab

Der Oberste Gerichtshof Myanmars hat die Berufung von zwei zu sieben Jahren Gefängnis verurteilten Reuters-Journalisten abgewiesen. "Unser Berufungsantrag wurde zurückgewiesen", sagte Anwalt Khin Maung Zaw am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Das Gericht habe das Urteil einer niedrigeren Instanz bestätigt.

Chelsea Manning bleibt in Haft

Die ehemalige Wikileaks-Informantin Chelsea Manning bleibt in Haft. Ein US-Bundesgericht wies am Montag die Berufung der 31-Jährigen gegen ihre Beugehaft zurück. Mit der Maßnahme soll sie zur Aussage im Fall des Wikileaks-Gründers Julian Assange gezwungen werden. Das Bundesberufungsgericht im Bundesstaat Virginia erklärte, es habe "keinen Fehler" in der Beugehaft-Anordnung der untergeordneten Instanz gefunden.

