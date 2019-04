Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Swiss Re im Zuge eines Analystenwechsels von 102 auf 115 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Rückversicherer zeichne sich durch einen relativ attraktiven Free Cashflow aus, schrieb der neu zuständige Analyst Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei deshalb sei bevorzugter Sektorwert. Das neue Kursziel reflektiere die jüngsten Entwicklungen an den Finanzmärkten und eine niedriger erwartete Schaden-Kosten-Quote in der Sparte Corporate Solutions./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 04:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-04-23/09:33

ISIN: CH0126881561