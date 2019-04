Die zur Rosinger Group gehörende "Private Equity Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co. KG" hat über die beiden Tochterunternehmen "Rosinger RMS GmbH" und "Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co." ihre bestehende Beteiligung an der "NET New Energy Technologies AG" um 129.590 Aktien auf nunmehr 203.090 Aktien erhöht und ist damit zum zweiten Großaktionär aufgestiegen. Ein Listing der NET New Energy Technologies AG im Direct Market Plus/Direct Market der Wiener Börse ist geplant. Die NET New Energy Technologies AG ist ein hochspezialisierter Technologiekonzern, der sich über eine zu 100 Prozent im Besitz stehende ukrainische Tochtergesellschaft als führender Player auf dem Gebiet der Planung, Entwicklung und Herstellung von leistungsstarken ...

